City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Strada Armo–Santa Venere, la denuncia di OIPA: ‘Serve un intervento urgente’ – FOTO

"La strada, da anni attende interventi di manutenzione e presenta frane recenti non rimosse, tratti di roccia instabile, assenza di rete di protezione e guardrail, oltre a un manto stradale incompleto e dissestato" la nota

05 Ottobre 2025 - 15:04 | Comunicato Stampa

strada armo santa venere denuncia oipa ()

Le guardie eco-zoofile ambientali dell’OIPA, coordinate dal referente territoriale Andrea Marino, hanno svolto nei giorni scorsi un servizio di monitoraggio e controllo lungo la strada che collega via Armo–Santa Venere.

strada armo santa venere denuncia oipa ()

L’ispezione, condotta nell’ambito delle attività di vigilanza ambientale e di tutela del territorio, ha evidenziato una situazione di forte criticità e potenziale pericolo per la pubblica incolumità.

strada armo santa venere denuncia oipa ()

La strada, che da anni attende interventi di manutenzione, si presenta infatti non conforme agli standard di sicurezza, con frane recenti non rimosse, tratti di roccia instabile, assenza di rete di protezione e guardrail, oltre a un manto stradale incompleto e dissestato.

strada armo santa venere denuncia oipa ()

“Non si tratta solo di un problema di viabilità, ma di sicurezza per chi percorre quotidianamente questo tratto – sottolinea Andrea Marino –. È una strada di collegamento importante, utilizzata da residenti e lavoratori agricoli, che però versa in condizioni non più sostenibili”.

strada armo santa venere denuncia oipa ()

L’OIPA, nel rispetto del proprio ruolo di ente di vigilanza e tutela del territorio, segnala formalmente la situazione alle autorità competenti, auspicando un intervento immediato di ripristino e messa in sicurezza.

Leggi anche

L’organizzazione evidenzia inoltre che, in assenza di risposte o di provvedimenti concreti, sarà costretta a trasmettere la documentazione alla Procura della Repubblica, affinché vengano valutate le eventuali responsabilità.

Comune di Reggio CalabriaReggio Calabria Attualità