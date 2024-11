Olimpiadi Parigi 2024, ecco ‘Sacral’ di Tresoldi a Casa Italia – FOTO

Si intitola ‘Sacral‘ l’opera scelta dall’artista Edoardo Tresoldi per abbellire ‘Casa Italia‘. In una Parigi blindata, con pochi turisti e boulevard deserti, in attesa della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici (in programma domani dalle 19.30), all’interno di ‘Casa Italia‘, nella sede a Le Pré Catelan, si scoprono le numerose opere che impreziosiscono la struttura in stile Napoleone III immersa nei giardini di Bois de Boulogne, a pochi passi dagli iconici Champs Élysées.

Proprio lì, la sera del 23 giugno 1894 si svolse la cena per celebrare la nascita dei Giochi Olimpici dell’era moderna voluta dal barone Pierre de Coubertin.

Un luogo per questo simbolico che il CONI ha deciso di trasformare ad alloggio per atleti, allenatori e ospiti del Team Italia in occasione delle Olimpiadi di Parigi (in programma dal 26 luglio all’11 agosto), creando un forte legame con il “padre” dei Giochi Olimpici moderni e con la Francia.

Tra i 19 artisti italiani di calibro internazionale che raccontano la cultura italiana riunendo le sue eccellenze nell’ambito dell’architettura, dell’arte e del design, c’è anche Edoardo Tresoldi.

Vincenzo Agnetti, Marco Bernardi, Giovanni Bonotto, Sergio Breviario, Claire Fontaine, Paolo Delle Monache, Alberto Di Fabio, Agostino Iacurci, Francesco Jodice, Margherita Moscardini, Matteo Nasini, Gabriele Picco, Julie Polidoro, Riccardo Previdi, Edoardo Tresoldi, Marinella Senatore, Stalker, Patrick Tuttofuoco e Fabio Viale. Questi gli artisti che hanno contribuito a trasformare ‘Casa Italia’ in un museo a cielo aperto.

Tresoldi che nel 2018, su commissione del sindaco Falcomatà, realizzò ‘Opera‘, oggi visitabile sul lungomare Falcomatà a Reggio Calabria, si trova a Parigi. Insieme a lui, all’interno di Casa Italia c’è anche la reggina Rosalba Giordano per un’esperienza formativa indimenticabile.

Sacral, realizzata dallo scultore Edoardo Tresoldi e ispirata alle forme del battistero rinascimentale, un vero e proprio varco simbolico e fisico che, attraverso un intreccio di maglie metalliche, ci trasporta dentro la dimensione di Ensemble.