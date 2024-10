Omicidio tabaccaia, nuovi dettagli e le generalità dell’assassino

Emergono nuovi dettagli relativi all’omicidio di Maria Rota, nota tabaccaia di Reggio Calabria uccisa ieri in Via Melacrino nell’androne della sua abitazione.

Il soggetto individuato dagli investigatori e ritenuto responsabile dell’omicidio è Sicat Billi Jay, nato il 21.10.1976 a San Isidro N Ecija (Filippine).

Emersi nuovi dettagli relativi all’omicidio definito ‘brutale e violento’. L’omicidio è avvenuto alle ore 13:00 circa, e non nel pomeriggio come era sembrato in un primo momento.

LEGGI ANCHE

L’assassino, che aveva con sè una mannaia con la quale ha brutalmente aggredito la tabaccaia reggina, non ha compiuto il folle gesto per un tentativo di rapina degenerata, come era sembrato. Il cittadino delle Filippine ha commesso l’omicidio, secondo quanto dichiarato dal procuratore Bombardieri, perchè ‘riteneva la tabaccaia colpevole di comportamenti scorretti, avvenuti durante le sue abituali giocate al super enalotto nel tabacchino gestito dalla signora Rota’.