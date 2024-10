OmiFer Palmi a caccia della prima vittoria in Serie A2: sfida contro Prata

In campo per il riscatto. Nuovo match per la OmiFer Palmi che alle 18 di domenica 20 ottobre scenderà in campo per affrontare la Tinet Prata di Pordenone, nella terza giornata di campionato di Serie A2 Credem Banca. Dopo la sconfitta casalinga contro Aci Castello, supportata da una buona prestazione, e quella di domenica scorsa in terra campana contro Aversa con un 3 a 0 netto, la compagine guidata da coach Andrea Radici va a caccia del riscatto e di punti pesanti, i primi di questa stagione, per smuovere la classifica.

L’analisi prepartita di coach Radici

“Siamo convinti di poter mettere in campo tutto il nostro potenziale per ottenere il risultato che vogliamo. Spingeremo al massimo per realizzare il nostro desiderio consapevoli che avremo dinanzi una squadra molto ben attrezzata. Sappiamo che il nostro inizio non è stato dei migliori, ma siamo appena a due giornate di un campionato che sappiamo essere molto difficile e competitivo. Dobbiamo mettere alle spalle la gara di domenica scorsa, abbiamo lavorato in settimana per superare le cose negative che si sono viste in campo, andando a provare situazioni concrete ed offrire nuove soluzioni e sicurezze in più ai ragazzi.

Coach Radici chiede massima attenzione ai suoi giocatori e si affida alla spinta del pubblico del PalaSurace, che dovrà trasformarsi nel “settimo uomo” in campo. La prima, storica, vittoria in Serie A2 è l’obiettivo di questa sfida:

“Sappiamo di dover affrontare avversari di alto livello e che non ci saranno situazioni facili. Questo però deve essere uno stimolo per i ragazzi affinché restino sempre ad un livello alto. Per farlo abbiamo bisogno anche dell’apporto del nostro pubblico affinché possa incoraggiarci sempre di più per raggiungere il risultato. Avere un ambiente unito non può che aiutarci a fare sempre meglio“.

Sfida inedita

Non ci sono ex tra le due squadre e nemmeno precedenti tra la OmiFer Palmi e la Tinet Prata di Pordenone, guidata da coach Mario Di Pietro, che ha esordito con una vittoria per 3-0 contro Reggio Emilia, per poi cedere alla seconda giornata contro Porto Viro.

Arbitri della gara

A dirigere la gara tra OmiFer Palmi e Tinet Prata di Pordenone saranno il primo arbitro Dario Grossi e il secondo arbitro Marco Colucci.

A caccia di record