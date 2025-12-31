Reggio, scappa dopo aver causato un incidente: denunciata per fuga ed omissione di soccorso
La donna non si è fermata per prestare soccorso al pedone investito. Altri 8 deferiti per incidente stradale in stato di ebbrezza
31 Dicembre 2025 - 17:15 | Comunicato Stampa
Giro di vite della Polizia Locale in seguito alle direttive ministeriali che prevedono un aumento dei controlli durante le festività natalizie. Nell’ambito di questa intensificazione delle attività, la Polizia Locale ha concentrato la sua attenzione sulla sicurezza stradale.
Le denunce e i procedimenti avviati
A seguito dei controlli massivi effettuati negli ultimi giorni, sono state denunciate 9 persone all’autorità giudiziaria per reati connessi alla circolazione stradale. Di queste:
- Otto conducenti di sesso maschile sono stati deferiti per incidente stradale in stato di ebbrezza. Due di loro sono risultati anche sotto l’effetto di sostanze psicotrope come cannabinoidi e cocaina.
- Una donna è stata denunciata per fuga ed omissione di soccorso: dopo aver causato un incidente stradale con feriti, non si è fermata per prestare soccorso al pedone investito.
Procedimenti in fase preliminare
Poiché si tratta di procedimenti ancora nelle indagini preliminari, le persone denunciate sono da ritenersi presunti innocenti fino a una sentenza definitiva.
Sanzioni e ritiri di patenti
Inoltre, durante i controlli, sono state ritirate 15 patenti negli ultimi 5 giorni, per diverse infrazioni, tra cui:
- Guida senza cintura
- Uso del telefonino senza dispositivo viva voce o auricolare
Continuazione dei controlli
I controlli sulla sicurezza stradale continueranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire comportamenti pericolosi sulle strade.