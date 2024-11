Onda d’Urto’: tutto pronto per il tour itinerante dei bikers calabresi.

Fervono gli ultimi preparativi per la terza tappa di “Onda d’urto” Calabria, che si svolgerà il 18 maggio. CondofuriMarina – Bova – Amendolea, il tour che percorreranno i bikers, per un totale di circa 30 chilometri. Un tragitto medio-difficile, per il quale si richiede un’adeguata preparazione atletica. La tappa è stata organizzata dalle Associazioni A.s.d.MTB Melito eSport Fitness & Bike, affermati gruppo ciclistici che da tanto tempooperano nel settore della mountain bike, con il patrocinio del Comune di Condofuri, Assessorato allo Sport e del Comune di Bova, nonchè la preziosa collaborazione dell’Associazione Vallata dell’Amendolea. Il ritrovo per iscrizione, è previsto alle ore 7.30 in Via Madonna della Pace a Condofuri Marina per poi partire alla volta dei Castelli di Bova e Amendolea. La quota di partecipazione è di 20 euro (5 iscrizione e 15 pranzo presso agriturismo del posto). Durante l’iniziativa sarà possibile visitare i luoghi del posto.