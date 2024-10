Online il bando per i lavori di “Difesa costiera sul litorale Saline – Lazzaro”

La Città Metropolitana, attraverso la stazione unica appaltante, ha indetto una gara telematica per i lavori di: “Difesa costiera sul tratto di litorale che va da Saline Joniche (Comune di Montebello Jonico) a località Lazzaro (Comune di Motta San Giovanni)”.

L’intervento riguarda la messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture esistenti lungo il litorale. Il progetto interessa inoltre la salvaguardia e la tutela della costa, per un importo complessivo di 253.806,08 euro oltre Iva.

Sul portale delle gare telematiche di Palazzo Alvaro è possibile visualizzare e scaricare il relativo bando: clicca qui.

I due continuano:

“Come si ricorderà proprio i lungomare di Motta San Giovanni e Montebello Jonico sono rientrati fra gli stanziamenti programmati dall’Ente nell’ambito dei fondi compresi nei “Patti per il Sud”. Giusto per fare un esempio, la passeggiata a mare di Lazzaro (Lungomare “Cicerone”) avrà una riqualificazione complessiva per una previsione di spesa di 1,7 milioni di euro e, ugualmente, Saline Joniche potrà avvalersi di uno stanziamento di 1,3 milioni di euro per il completamento e l’ampliamento del proprio waterfront. Insomma, la nostra amministrazione punta molto sulla valorizzazione massima del mare; sul rapporto che lega le nostre comunità a ciò che più d’ogni altro rappresenta l’elemento vincente per la crescita e lo sviluppo dei nostri territori”.