Reggio, il “T. Gullì” presenta il nuovo Liceo del Made in Italy

Liceo “T. Gullì” di Reggio Calabria apre le porte per l’Open Day del 25 gennaio. Scopri l’offerta formativa e le novità come il Liceo del Made in Italy

Il Liceo “T. Gullì” è pronto ad accogliere famiglie e studenti per l’Open Day che si svolgerà il 25 gennaio presso la Sede Centrale. Un’occasione imperdibile per scoprire l’ampia offerta formativa di una scuola che coniuga tradizione e innovazione: spazi moderni, laboratori scientifici attrezzati e aule dinamiche favoriscono un apprendimento attivo e collaborativo.

L’offerta formativa del Liceo “T. Gullì”

Il Liceo propone un ampio ventaglio di indirizzi, tra cui il Liceo delle Scienze Umane, il Liceo Scienze Umane opzione Economico-Sociale, il Liceo Linguistico, il Liceo Musicale e il nuovo Liceo del Made in Italy. Quest’ultimo rappresenta una delle grandi novità del prossimo anno scolastico e integra discipline economiche, giuridiche, matematiche e scientifiche, offrendo competenze per la gestione d’impresa, strategie di mercato e processi produttivi. Si tratta di un percorso unico per prepararsi alle sfide imprenditoriali del futuro, adottando un approccio educativo multidisciplinare.

Un’altra importante novità riguarda il Liceo Scienze Umane Opzione Economico-Sociale, che amplia l’offerta linguistica permettendo agli studenti di scegliere tra spagnolo e francese come seconda lingua straniera.

Attività e laboratori interattivi

Ad arricchire ulteriormente l’esperienza formativa, il Liceo “T. Gullì” offre una vasta gamma di progetti volti a potenziare le abilità di base e a mettere in luce le eccellenze. La scuola si distingue anche per la presenza di numerose attività extracurricolari e scambi internazionali, promossi in un ambiente stimolante e inclusivo.

Durante l’Open Day, famiglie e studenti avranno l’opportunità di partecipare a un’esperienza interattiva esplorando i laboratori disciplinari. Questi includono spazi dedicati a Scienze Umane, Lingue Straniere, Strumento Musicale, Marketing Digitale, STEM, Arte, Teatro, Filosofia e Debate. Insegnanti e studenti saranno disponibili per rispondere alle domande e guidare i visitatori in un percorso di scoperta delle numerose proposte educative.

Un appuntamento da non perdere

Il Liceo “T. Gullì” si conferma un punto di riferimento per l’istruzione a Reggio Calabria, grazie a un’offerta formativa che risponde alle esigenze di un mondo in continua evoluzione. L’Open Day rappresenta l’occasione ideale per conoscere da vicino una scuola che si distingue per qualità, serietà e dedizione.

Inoltre, il 1° febbraio, dalle 15 alle 19, sarà possibile visitare la sede Marconi dell’Istituto per approfondire l’offerta formativa del Liceo Linguistico.