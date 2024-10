Reggio, ‘Be it English’ Open Day: scopri i corsi e le offerte giuste per te!

Scopri tutte le attività della scuola di inglese in pieno centro città giovedì 12 settembre

Conosciutissima dai reggini e non solo, “Be It English” ormai dal 2016 apre le porte a tutti coloro che desiderano conoscere, imparare e vivere appieno la lingua e la cultura inglesi.

La Scuola sorge nel centro storico di Reggio Calabria, in via Castello n. 4, a pochi metri dalla Chiesa degli Ottimati.

Fondata da una coppia di insegnanti di madrelingua inglese che vive a Reggio ormai da tanti anni, ‘Be It English’ intende costruire le competenze linguistiche desiderate offrendo un percorso personalizzato all’interno di classi adeguatamente composte in base al livello di conoscenze linguistiche possedute.

La nostra Scuola è centro ufficiale di preparazione degli esami Cambridge, nonchè sede ufficiale degli stessi.

Oltre alle lezioni frontali e alle Conversation Classes, vengono programmate delle divertenti lezioni all’aperto per i più piccoli e organizzati degli eventi in perfetto stile british per festeggiare i momenti più importanti dell’anno con giochi tradizionali anglosassoni.

Gli ambienti sono curati in ogni dettaglio, dagli strumenti didattici per tutte le età, alla cineteca e biblioteca, che forniscono un vero e proprio angolo della cultura inglese.

“Be It” è più di una scuola! Visita la pagina Facebook e Instagram.

Vieni a scoprirla giorno 12 Settembre dalle ore 16 alle ore 19: potrai conoscere i tuoi insegnanti, partecipare alle attività in lingua inglese e scoprire le offerte più adatte a te!