Reggio, open day all'Istituto Caterina Troiani

Venerdì 3 dicembre e sabato 4 dicembre 2021 l’Istituto “Caterina Troiani” di Reggio Calabria darà il via a due giorni di scuola aperta! Un Open Day che vuole essere un’occasione per conoscere più da vicino la scuola che opera nella zona sud della città da più di cento anni.

Open day alla scuola paritaria Caterina Troiani

La scuola paritaria parificata nei suoi due ordini (Infanzia e Primaria) è gestita dalle Suore Francescane Missionarie dette d’Egitto del Cuore Immacolato di Maria e svolge la sua missione educativa per accogliere, educare, orientare i piccoli, ponendo al centro la persona in un’ottica cristiana, secondo lo stile francescano e il carisma della Beata “Caterina Troiani”, fondatrice dell’Istituto.

La scuola sarà aperta ad accogliere i genitori e i bambini che si affacciano per la prima volta alla comunità educante francescana. Muniti di green pass e mascherina, le famiglie potranno prenotarsi attraverso un form online e saranno accolti negli ampi spazi presenti nell’Istituto per dei colloqui informativi, in totale sicurezza, finalizzati a fornire le informazioni necessarie ad affrontare la scelta della scuola con consapevolezza.

Tra le tante proposte che l’Istituto “Caterina Troiani” offre, sono presenti corsi di teatro, musica, Lingua Inglese in collaborazione con “l’Oxford Institute” di Reggio Calabria, Arte, Lingua Cinese. Per la scuola dell’Infanzia: attività laboratoriali in collaborazione con l’ASD “Lelefante” che aiutano i più piccoli nella conoscenza e identificazione del sé e nella conquista dell’autonomia.

È possibile contattare l’Istituto e avere tutte le informazioni sulla partecipazione all’OPEN DAY visitando il sito www.istitutocaterinatroiani.it , la pagine facebook e instagram della scuola.