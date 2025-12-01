Open Day 2025 all’Università Mediterranea di Reggio Calabria

Il 4 dicembre, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria apre le porte a studenti e famiglie per scoprire corsi, borse di studio e molto altro

Giovedì 4 dicembre 2025 alle ore 9.00 l’Università Mediterranea di Reggio Calabria accoglierà studenti, famiglie e docenti delle scuole superiori per il tradizionale Open Day, una giornata dedicata alla presentazione dell’offerta formativa e dei servizi dell’Ateneo reggino.

L’evento, che si svolgerà presso il Lotto D della Cittadella Universitaria, offrirà ai partecipanti l’opportunità di incontrare professori e ricercatori, visitare i laboratori e ottenere informazioni su immatricolazioni, borse di studio, mobilità internazionale e servizi per la disabilità.

Non mancheranno momenti di divertimento, come le “Interviste con Leo”, la mascotte della Mediterranea, e l’animazione “Il Tuo Eroe Sei Tu!”.

Scopri la tua combinazione perfetta di talento e creatività con L’Università Mediterranea, accompagnata dall’esibizione della band musicale “Augusto Favarolo Plastic Band”.

L’iniziativa rappresenta un’occasione preziosa per orientarsi tra i diversi corsi di laurea e conoscere da vicino la vita universitaria in un ambiente dinamico e in continua crescita. L’Università Mediterranea invita tutti gli interessati a partecipare per scoprire le prospettive accademiche e le innovazioni che caratterizzano l’Ateneo reggino.

In contemporanea all’open day dell’Ateneo, si terrà infatti l’evento “UniSchool Cup”, un torneo che va ben oltre la competizione sportiva: è il luogo dove fare squadra, condividere emozioni e crescere insieme.

I partecipanti avranno l’opportunità di vivere l’adrenalina del campo, sentire il tifo che vibra e scoprire la magia di un gruppo che diventa una vera famiglia. Come sottolineano gli organizzatori: “Si vince insieme, si cresce insieme, si fa squadra per davvero”.

La giornata si chiuderà alle 17:30 con due momenti imperdibili: l’ “Accensione dell’Albero di Natale” della Mediterranea, simbolo di festa e condivisione, e la Premiazione della “UniSchool Cup”, che celebrerà i team e i valori dello sport e della collaborazione.

L’Univesrsità Mediterranea di Reggio Calabria vi aspetta per vivere insieme emozioni, sport e spirito di comunità. Non mancate!!!