L’I.C. Carducci-V. da Feltre si apre al territorio con “Open School” e il Presepe Vivente

L’Istituto Comprensivo “Carducci – V. da Feltre” apre le porte al territorio con l’iniziativa “Open School”, in programma venerdì 13 dicembre. Un evento che unisce tradizione e innovazione, offrendo l’opportunità di conoscere la ricca offerta formativa per l’anno scolastico 2025/2026 e partecipare a una serie di attività coinvolgenti e laboratoriali.

L’offerta formativa e i laboratori

A partire dalle ore 17, tutti i plessi dell’istituto saranno aperti al pubblico con un ricco programma di laboratori dedicati a coding, robotica, realtà aumentata, STEM, inglese, lettura animata, musica, arte, sport, fumetto, latino e scienze.

Alle ore 18, presso l’aula Magna del plesso Carducci, il Dirigente Scolastico Sonia Barberi incontrerà i genitori, con la partecipazione del Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Antonio Marziale.

Apertura dei plessi

Scuola dell’Infanzia: Plesso Carducci: 17:00 – 20:00 Plesso Melissari-Parco Caserta: 17:00 – 19:00

Scuola Primaria: Plesso Carducci: 17:00 – 20:00 Plesso Melissari-Vito: 17:00 – 19:00

Scuola Secondaria di I Grado (Vittorino da Feltre): 17:00 – 20:00

Presepe Vivente: la magia della tradizione

L’Open School sarà inaugurato alle ore 16 con l’inaugurazione del Presepe Vivente presso la palestra della Scuola Secondaria di I Grado “Vittorino da Feltre”. Un suggestivo percorso che farà rivivere ai bambini e alle famiglie la magia della Natività, degli antichi mestieri e dei sapori tradizionali.

Il Presepe Vivente sarà aperto anche nelle seguenti date:

14 e 15 dicembre: 17:30 – 20:00

17:30 – 20:00 17 e 18 dicembre: 10:00 – 12:30

Un appuntamento per tutta la comunità

L’I.C. Carducci-V. da Feltre invita famiglie e cittadini a partecipare a questi eventi, pensati per valorizzare la scuola come spazio di crescita, cultura e tradizione. Non perdete l’occasione di scoprire un’offerta formativa innovativa e di immergervi nella magia del Natale con il Presepe Vivente.