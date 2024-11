‘OPEN’, a Reggio Calabria un nuovo spazio dell’integrazione: ‘Per cambiare rotta’

A Reggio Calabria si cambia rotta in nome dell’integrazione. E’ questa l’idea alla base di ‘Open’, nuovo punto vendita etico improntato alla sostenibilità grazie alla collaborazione tra piccoli commercianti locali e stranieri. Il progetto, sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD – Bando Immigrazione 2014, è nato dalla sinergia tra l’Associazione Interculturale International House e una fitta rete di attori del territorio, desiderosi di sperimentare un nuovo modello d’integrazione che prevede la cooperazione tra italiani e stranieri per partecipare allo sviluppo dell’economia locale.

Open è il risultato di questa nuova filosofia: non solo un punto vendita, ma un nuovo approccio al consumo, fondato sul rispetto tra culture diverse, a partire dal cibo e dal lavoro. Uno spazio articolato come un racconto da vivere che guida a un consumo consapevole, illustrando la filiera del prodotto, la sua tracciabilità e, più importante, la sua storia.

Sugli scaffali ci sono i prodotti d’eccellenza dell’agroalimentare italiano e le proposte del circuito equo solidale, all’interno del punto vendita (sito in Via Filippini) ragazzi italiani e stranieri lavorano insieme per raccontare il piacere del cibo.

Presso Open si trova un’accurata selezione di prodotti provenienti dal mercato equo solidale, dalla filiera biologica e dal circuito Slow Food, ai prodotti tipici locali di Calabria Solidale, il marchio creato nel 2012 dalla cooperativa Chico Mendes onlus, che mette in rete i produttori calabresi che hanno adottato i principi di legalità, trasparenza, solidarietà, rispetto del lavoro e tutela dell’ambiente.

Innovazione e integrazione. Open è un esempio da seguire e imitare.