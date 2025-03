Tragedia sul lavoro a Lamezia: operaio perde la vita dopo la caduta da un’impalcatura

Un tragico incidente sul lavoro ha avuto luogo a Lamezia Terme, dove un operaio di 53 anni, Roberto Falbo, è morto dopo essere caduto da un’impalcatura all’interno di una fabbrica per la produzione di mangimi.

Il decesso immediato dell’operaio

Falbo, dipendente della fabbrica, è deceduto sul colpo dopo la caduta. Nonostante l’intervento tempestivo del personale del 118, che ha cercato di prestargli soccorso, l’uomo non è riuscito a sopravvivere. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco per gestire l’emergenza.

Indagini aperte dalla Procura di Lamezia Terme

In seguito all’incidente, è arrivato anche il personale dello Spsal (Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro), che ha avviato i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’incidente. La Procura della Repubblica di Lamezia Terme ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità.

