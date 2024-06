'Reggio Futura', Palmara sull'Operazione Ducale: "Come mai Don Ciotti tace?"

Di seguito il comunicato del movimento Reggio Futura, a firma del presidente Italo Palmara.

“Sabato Don Luigi Ciotti, presidente di “Libera”, ha sottolineato l’esistenza a Genova di due locali di ‘ndrangheta ed ha lanciato l’allarme sui “rapporti diffusi in Liguria tra mafia e politica”. A riportare questa notizia è stato ieri il quotidiano genovese “Il Secolo XIX”.

Indubbiamente la presenza in Liguria di cosche malavitose è un fatto grave ed è giusto che vada sottolineato, ma i fatti che hanno di recente occupato la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria nella operazione “Ducale” non sono certo di minore rilevanza, anzi, se possibile, sono ancor più gravi al punto che tutti i principali organi d’informazione danno ormai per scontato e imminente l’insediamento della Commissione d’Accesso al Comune di Reggio Calabria.

E dunque se Don Ciotti si dice allarmato per la questione Genova, riteniamo debba essere ancor più preoccupato per la vicenda reggina. A tal proposito, in riva allo Stretto c’è molta curiosità di conoscere il suo pensiero sui puntuali resoconti giornalistici relativi alle intercettazioni dell’Operazione Ducale”.

L’affondo di Palmara (Reggio Futura)

“Fino ad oggi il presidente di “Libera” ed i suoi referenti territoriali calabresi non si sono pronunciati sulle relazioni pericolose contestate dalla Procura alla politica reggina né tantomeno sui dati intercettivi della Operazione Ducale pubblicati da tutta la stampa locale e nazionale. Non vogliamo credere che Don Ciotti si occupi delle vicende reggine solo quando si parla di Ponte dello Stretto (è ormai famoso il suo motto “Il Ponte non unirebbe due coste, ma due cosche”). Preferiamo pensare che, siccome il carteggio processuale è imponente, la sua analisi richiede del tempo e per questa ragione ad oggi non ha ancora proferito una sola parola in merito alla grave vicenda. Ma siamo certi che Don Ciotti non mancherà di fare sentire al più presto la propria voce anche a Reggio Calabria. Restiamo pertanto in fiduciosa attesa. Analogo discorso va fatto anche per altre associazioni molto attive nella lotta all’illegalità e a tutte le mafie”.

Prosegue il presidente di Reggio Futura.