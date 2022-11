Operazione Magma 2, tornano in libertà i fratelli Carbone

In accoglimento della richiesta del difensore, il giudice per le indagini preliminari ha sostituito la misura dei domiciliari con l'obbligo di presentazione alla PG

"Tornano in libertà Carbone Matteo e Carbone Diego, fratelli di Sant’Eufemia d’Aspromonte tratti in arresto nell’ambito dell’operazione denominata Magma 2".

A renderlo noto l'avv. Luigi Luppino che ha presentato una copiosa produzione documentale a sostegno dei suoi assistiti, dimostrando come, le esigenze cautelari potessero essere tutelate con una meno gravosa misura.

"In seguito alla recente retata i due erano sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari. In sede di interrogatorio di garanzia, il Giudice per le indagini preliminari, dottore Foti, in accoglimento della richiesta del difensore degli indagati, avvocato Luigi Luppino, ha sostituito la misura cautelare in atto con quella meno afflittiva dell’obbligo di presentazione alla PG".

Sono 15 le persone finite in carcere, 9 ai domiciliari coinvolte nell'inchiesta denominata Magma 2. La cocaina gestita dal clan Bellocco di Rosarno stoccata in Svizzera e trasportata poi in Lombardia.