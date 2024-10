Falcomatà: ‘Quando dicevo che ricordiamo gli anni 90 perchè eravamo felici…’

…quando dicevo che ricordiamo gli anni novanta perché eravamo felici, intendevo anche questo. Pronti!

Il commento del sindaco Giuseppe Falcomatà rispetto alla decisione’annuncio del gruppo “Serie A – Operazione Nostalgia” che ricordando la promessa fatta quattro anni addietro, purtroppo non mantenuta causa covid, ha ufficializzato il raduno per il giugno del 2025 al Granillo di Reggio Calabria con tanti grandi ex calciatori anche della Reggina.

Serie A – Operazione Nostalgia

“Ogni promessa è debito.

Siamo legati da anni alla città di Reggio Calabria, nel 2020 siamo stati frenati da una cosa più grande di tutti noi, ma il desiderio e la speranza non sono mai cambiati.

Ritrovarci tutti insieme al Granillo.

Finalmente tutto ciò potrà realizzarsi.

Settimana prossima saremo a Reggio Calabria ospiti del Sindaco Giuseppe Falcomatà per ufficializzare insieme il raduno di Reggio Calabria allo Stadio Oreste Granillo in data SABATO 7 GIUGNO 2025 che organizzeremo con il massimo supporto del Comune.

Siamo molto felici di questo, ci vediamo a Reggio Calabria!

Spoiler: ci presenteremo in città con una super divisa iconica in perfetto stile Operazione Nostalgia.

TUTTI AL GRANILLO!