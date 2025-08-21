‘Operazione Nostalgia’: alla lunga lista si aggiunge un altro ex Reggina
Saranno tanti gli ex amaranto presenti al raduno del 6 settembre
21 Agosto 2025 - 14:19 | Redazione
Una volta i giocatori come lui si chiamavano “fluidificanti”.
Pedina fondamentale della Reggina per diversi anni fino ad arrivare a vestire la maglia azzurra.
Giandomenico Mesto non poteva mancare al Granillo, scenderà in campo al raduno e ovviamente lo farà sulla sua fascia destra.
È il 17° giocatore ad essere ufficializzato da quando abbiamo iniziato a pubblicare il riassuntone con tutti i calciatori.
Ne mancano ancora 23 da pubblicare.
Ci vediamo sabato 6 settembre al Granillo di Reggio Calabria per l’ultimo raduno di Operazione Nostalgia del 2025!
I BIGLIETTI IN TRIBUNA OVEST SONO PRATICAMENTE TERMINATI.
I BIGLIETTI DISPONIBILI LI TROVATE IN TRIBUNA EST E IN CURVA.