‘Operazione Nostalgia’: alla lunga lista si aggiunge un altro ex Reggina

Una volta i giocatori come lui si chiamavano “fluidificanti”.

Pedina fondamentale della Reggina per diversi anni fino ad arrivare a vestire la maglia azzurra.

Giandomenico Mesto non poteva mancare al Granillo, scenderà in campo al raduno e ovviamente lo farà sulla sua fascia destra.

È il 17° giocatore ad essere ufficializzato da quando abbiamo iniziato a pubblicare il riassuntone con tutti i calciatori.

Ne mancano ancora 23 da pubblicare.

Ci vediamo sabato 6 settembre al Granillo di Reggio Calabria per l’ultimo raduno di Operazione Nostalgia del 2025!

I BIGLIETTI IN TRIBUNA OVEST SONO PRATICAMENTE TERMINATI.

I BIGLIETTI DISPONIBILI LI TROVATE IN TRIBUNA EST E IN CURVA.