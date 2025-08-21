Il raduno di ‘Operazione Nostalgia’ si avvicina: il dato attuale dei biglietti venduti

Basterebbero solo i due fenomeni Roberto Baggio e Francesco Totti a spingere qualsiasi tifoso amante del calcio all’acquisto del biglietto. Vedere all’opera due straordinari campioni insieme e in una città dove il grande calcio manca da troppo tempo, è certamente un motivo più che valido per essere presenti al Granillo in occasione del raduno organizzato da “Operazione Nostalgia” per il prossimo 6 settembre. Ci si aspettano almeno 10.000 spettatori, quota al momento non ancora raggiunta, anche se ci sono diversi giorni ancora a disposizione per acquistare il tagliando di ingresso.

“NON SVEGLIATE IL CAN CHE DORME. Si sta “svegliando” Reggio Calabria.

Più di 8.000 persone hanno già preso il proprio posto sugli spalti.

Reggio Calabria difficilmente batterà il record di presenze di Salerno (22.000), però secondo voi sabato 6 settembre quanti spettatori ci saranno?

Mancano ancora 17 giorni all’evento e di solito le ultime tre settimane sono quelle più frenetiche“.