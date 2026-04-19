Calcio a 5: la Cadi Futura Under 19 gioca per il titolo regionale

Dopo il rotondo 11 a 2 in semifinale, i giovani della Cadi Antincendi Futura vogliono vincere il titolo regionale ed andare avanti verso la corsa scudetto. Il campionato è l’Under 19.

Oggi, alle ore 16, al Palattinà, sulle ali del successo della prima squadra che ha conquistato per il secondo anno di fila la possibilità di giocarsi il Playoff alla conquista della massima serie, i giovani dell’Under 19 scalpitano per fare bene.

I calcettisti di mister Peppe Scopelliti scenderanno in campo contro l’imprevedibile e tosta Gallinese, valente avversaria sia nel campionato Under 19 che nel campionato Under 17.

Il meglio del futsal calabrese in campo per una sfida da non perdere con un bel titolo regionale in palio. Si attende il pubblico delle grandi occasioni al Palattinà.