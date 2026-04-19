Volley, Supercoppa: in casa Domotek c’è voglia di riscatto ancora contro la Conad

Alle ore 17 di oggi 19 aprile 2026, la Domotek Volley si gioca il suo secondo trofeo stagionale.

Dopo le straordinarie emozioni di Belluno e la vittoria, contro pronostico,battendo prima i padroni di casa del Belluno Volley e successivamente firmando una rimonta strepitosa contro la Conad Reggio Emilia, i reggini ci riprovano.

Si sfidano le migliori della classe, ancora una volta.

La Conad Reggio Emilia, fresca vincitrice del campionato e la Domotek campionessa di Coppa si sfidano per la settima volta in stagione.

Ennesima sfida a scacchi tra i due staff tecnici.

Non si gioca in campo neutro, bensì, sul campo del team che ha vinto più set durante la stagione regolare, dunque, ancora sotto rete a Reggio Emilia, al PalaBigi.

Alla Supercoppa di Serie A3,infatti, partecipano la formazione tra i due Gironi che avrà realizzato più punti al termine del girone di ritorno della Regular Season e la vincente della Coppa Italia Serie A3.

Diretta gratuita sul canale YouTube di Lega Volley.

Telecronaca di Piero Giannico e Andrea Brogioni

Arbitrano i signori Marco Pazzaglini e Marco Prenpruner.

Sulla carta si tratta di una missione complicata al PalaBigi per il team di mister Polimeni, dove i padroni di casa della Conad hanno dimostrato di avere una marcia in più. Fatto sta che il settimo incrocio stagionale e assoluto sposterà l’ago della bilancia verso una delle due squadre. Al momento gli scontri diretti si sono chiusi con tre vittorie a testa. Da una parte Martin Chevalier è a 23 punti dai 400 stagionali e Nicholas Sighinolfi a 4 muri dai 400 in carriera. Sul fronte opposto Domenico Laganà è a 23 punti dai 500 stagionali ed Enrico Lazzaretto a 11 attacchi vincenti dai 400 stagionali.

Mancherà l’ottimo Matteo Mancinelli, uscito dal campo dopo soli due punti per infortunio in gara 5 di finale spareggio per la A2.

E’ doveroso ricordare che, gli amaranto, sono qualificati automaticamente per la semifinale Playoff, ripescati in griglia da testa di serie:il 25 aprile giocheranno il primo turno della semifinale a Valenza in casa dell’Aqui Terme, avversaria anche della passata stagione. Return match con eventuale Golden Set,il primo maggio al Palacalafiore.