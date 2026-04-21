Dhelios, disco rosso a Corigliano.Il 25 aprile sfida al Montalto

Disco rosso per l’Amaro Dhelios nella “bella” di spareggio per l’undicesimo posto in C Maschile.

Vince con merito la Sprovieri Volley Corigliano nella gara di sabato scorso.

25 a 14, 25 a 21 e 25-23 per i locali. Il primo set grande pressione con un servizio molto efficace per Corigliano.

Il secondo è terzo set sono stati equilibrati.

Sempre avanti Dhelios, ma come spesso é accaduto anche in regular season, poco lucidi nelle fasi finali dei set.

In numerose azioni, gli amaranto non sono stati in grado di fare punto dopo aver difeso e ciò ha permesso agli avversari di contrattaccare.

Torneremo in campo il 25 aprile alle ore 17 al Boccioni per sfidare la Polisportiva Montalto.

In palio il tredicesimo posto nel girone.