Reggio, perdita sulla spiaggia della Via Marina bassa: la segnalazione dei cittadini

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di alcuni cittadini che segnalano una perdita sulla spiaggia del lungomare.

“Scriviamo per segnalare quanto sta accadendo sulla spiaggia della Via Marina bassa di Reggio Calabria, un tratto di litorale che solo pochi giorni fa era stato ripulito con grande impegno da parte di cittadini volenterosi.

Dopo quel gesto di attenzione e senso civico, che aveva restituito dignità e decoro alla spiaggia, oggi ci troviamo ancora una volta a dover denunciare una situazione che lascia amarezza. Sulla spiaggia, infatti, è presente una perdita che diversi cittadini hanno notato e segnalato.

Il timore è che gli sforzi fatti possano essere vanificati e che un luogo così bello e frequentato continui a essere penalizzato da problemi che meritano attenzione immediata.

Con questa lettera vogliamo portare all’attenzione di chi di competenza una criticità che riguarda non solo il decoro urbano, ma anche il rispetto per l’impegno dei cittadini che si sono spesi in prima persona per la loro città.

Ci auguriamo che la segnalazione non resti inascoltata e che si possa intervenire al più presto per verificare l’origine della perdita e risolvere il problema”.