Operazione Swipe: per De Leo, Critelli e Riotto nessuna misura cautelare

Il Giudice per le indagine preliminari aveva rigettata la richiesta di misura cautelare

Per un imperdonabile quanto involontario nostro errore, nell’articolo “Reggio, operazione Swipe: i nomi degli indagati e degli arrestati” pubblicato il 25 settembre scorso, abbiamo pubblicato tra i destinatari di misura cautelare disposta dal Gip di Reggio Calabria, anche gli indagati Rosario Se Leo, Laura Critelli e Armando Riotto per cui il Giudice per le indagini preliminari aveva invece rigettato la richiesta formulata dalla Procura di Palmi. Agli interessati e ai lettori, porgiamo le scuse della redazione di CityNow.