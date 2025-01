Operazione Viper 2, il Garante Marziale: ‘Anche Reggio coinvolta. Bambini in tenera età nel materiale rinvenuto’

“L’operazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni, denominata “Viper 2”, che ha portato all’arresto di 12 persone ed altre 14 denunciate, coinvolge anche Reggio Calabria, per detenzione e traffico ingente di materiale pedopornografico, con bambini vittime per lo più in tenera età, che agli inquirenti toccherà identificare tra molteplici difficoltà”.

E’ quanto dichiara il sociologo Antonio Marziale, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria.

“Ribadisco per l’ennesima volta, ad oltranza – evidenzia il Garante – che trattasi di un crimine contro l’umanità, fra i peggiori, perché viola il corpo e l’anima di piccolini, che porteranno i segni dell’abuso per tutto il corso della loro esistenza. Un crimine che ancora oggi, stucchevolmente, le istituzioni transnazionali come l’inutile ONU faticano a riconoscere come tale”.

Per Marziale: