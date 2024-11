Oppido Mamertina in festa: arriva lo “Street Party”.

Oggi Oppido Mamertina sarà teatro dello Street Party. Spettacoli musicali, postazioni dj, gruppi folk, animazione per i bambini, spettacoli di cabaret, stand di prodotti tipici locali ed esposizione opere artigiani locali saranno disseminate per tutto il centro storico della cittadina preaspromontana.Si prevede una serata all’insegna del divertimento e dell’allegria. La maestosa Piazza Umberto I, il lungo Corso Vittorio Emanuele e la caratteristica Piazza Salvatore Albano saranno i luoghi dove lo “Street Party” prenderà vita sotto la direzione artistica di Mimmo Ielo. La manifestazione avrà inizio alle ore 19:00 con l’apertura degli stand e con gli spettacoli di animazione per i bambini, e proseguirà fino a tarda serata con il resto del programma.L’evento organizzato dall’Amministrazione Comunale, dall’Assessorato alle attività produttive della Provincia di Reggio Calabria e dall’Associazione artisti ed operatori musicali reggini associati si propone di portare area di festa nel comune di Oppido Mamertina cercando di soddisfare le esigenze dei giovanissimi, dei giovani e dei meno giovani.Con queste aspettative Oppido é in fermento e freme in attesa di diventare, per una sera, un polo di divertimento non soltanto per i propri cittadini, ma anche per tutti coloro i quali vorranno raggiungere la cittadina sede di diocesi per respirare l’aria di festa che dalle premesse sembra essere assicurata.