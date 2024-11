Oppido Mamertina, l’ Amministrazione “porta” il Natale nelle scuole.

Da alcuni giorni negli asili, nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie di Oppido Mamertina e delle sue frazioni si aggira una strana delegazione che ha lo scopo di portare ai bambini l’atmosfera del Natale.Infatti i bambini di Oppido, Messignadi, Piminoro, Castellace e Tresilico hanno ricevuto la visita da parte del Sindaco Domenico Giannetta, dell’ intera Giunta e del Presidente del Consiglio Comunale, che hanno accompagnato Babbo Natale in persona nel suo tour tra gli asili e le scuole della cittadina preaspromontana. A fare da cornice all’evento uno “zampognaro” e un “ceramejaru”, vestiti così come li vuole la tradizione popolare, che tramite l’accostamento di suoni tra zampogna e ciaramella portano la novena di Natale, facendo respirare ai piccoli, ma anche ai più grandi, quell’atmosfera e quella magia che solo il Natale può regalare.Babbo Natale ha distribuito in dono a tutti i bambini dei dolci tipici della tradizione natalizia, offerti dall’Amministrazione Comunale, ed é stato acclamato in tutte le scuole con canti inneggianti il suo nome. La fantastica atmosfera creata ha coinvolto tutti: bambini, educatori, insegnanti, personale di servizio e dirigenti scolastici, che hanno unanimemente concordato nel lodare l’iniziativa degli amministratori della cittadina alle pendici dell’Aspromonte.La programmazione di eventi nel periodo natalizio dell’Amministrazione Giannetta non si esaurisce con questa bella iniziativa. Infatti, dopo aver istallato per le vie del centro cittadino le luminarie e un sistema di altoparlanti che riproduce una serie di canzoni natalizie, creando dunque un’aria di festa a fare da sottofondo al normale scorrere della vita quotidiana degli oppidesi e di chi si reca nel centro sede di Diocesi per i più disparati motivi; é stata preparata una rassegna di eventi con lo scopo di allietare le giornate durante tutto il periodo natalizio, che vanno ad inserirsi nella più ampio programma denominato “Natale Mamertino 2014″.”A volte basta davvero poco per rendere felici le persone, e questo é quello che stiamo cercando di fare. – ha spiegato Domenico Giannetta, primo cittadino di Oppido – La nostra più grande soddisfazione è stata quella di vedere il volto entusiasta, felice e gioioso di tutti quei bambini che hanno ricevuto i doni da parte di Babbo Natale. Abbiamo voluto regalare loro un attimo di gioia che spero portino per sempre con sé tra i momenti più belli della loro infanzia. Con la rassegna di eventi, Natale Mamertino 2014, vogliamo riportare quell’atmosfera idilliaca del Natale che da troppi anni manca nella nostra cittadina. Riscoprire le tradizioni aprendo alle novità, può sembrare un paradosso, ma invece questa è per noi la ricetta per riportare Oppido agli antichi splendori.”