A Oppido Mamertina la presentazione del romanzo “Caino”

Oggi, alle ore 16:30, presso i locali della Soms “Lavoro e Soccorso” di Oppido Mamertina, n collaborazione con l’Associazione Culturale Mesogaia, si svolgerà la presentazione del romanzo “Caino” di Giuseppe Bagnato. Saluti Francesco Scattarreggia (Presidente SOMS Oppido Mamertina), Fortunato Schiava (Presidente Associazione culturale Mesogaia).

Interventi di: Antonietta Bonarrigo (Associazione culturale Mesogaia), Salvatore Bellantone (Editore). Musica a cura di Carmelo Morabito. Monologo a cura di Paolo Tropeano e Maria Rosa Ferraro. Sarà presente l’Autore.

In CAINO, Giuseppe Bagnato racconta il viaggio dell’omonimo protagonista attraverso il bene e il male in compagnia di Lucifero e del Piccolo Fioraio, in direzione di quella meta che rivoluzionerà per sempre la sua vita.

Ricco di sfide, incontri e colpi di scena che metteranno alla prova il protagonista fino alla fine, il romanzo si mostra come una lente di ingrandimento sui più grandi problemi che attanagliano le nuove generazioni e il Meridione, primo fra tutti quello del pregiudizio.

GIUSEPPE BAGNATO è nato a Varapodio (RC), dove attualmente vive e svolge la professione di contadino. Nel 2005 ha ricevuto la Targa Navi e Naviganti partecipando al “Premio Anoia Salvatore Gemelli”. Per Disoblio ha già pubblicato Moira (2014) e Ozz (2015), entrambi presentati al XXIX Salone Internazionale del Libro di Torino.