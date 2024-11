Oppido Mamertina: l’Amministrazione Giannetta rende omaggio al Maresciallo Andrea Marino.

Il Consiglio Comunale dello scorso 5 dicembre è stata l’occasione durante la quale l’Ammi-nistrazione guidata dal Sindaco Domenico Giannetta ha voluto esprimere ufficialmente tutto il suo orgoglio e apprezzamento nei confronti del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Oppido Mamertina, il Maresciallo Andrea Marino, insignito del Premio Nazionale Paolo Borsellino.L’ordine del giorno prevedeva la comunicazione alla cittadinanza del riconoscimento nazionale attribuito al cittadino oppidese distintosi per il suo alto impegno civile e per essere esempio di legalità.Il Sindaco Domenico Giannetta ha fatto avere al Maresciallo Marino, non presente al Con-siglio per impegni improrogabili, una targa per attestare tutta la stima nutrita nei suoi con-fronti:“L’Amministrazione Comunale di Oppido Mamertina è orgogliosa di avere come Comandante della Stazione dei Carabinieri una tra le personalità italiane a cui è stato conferito il Premio Nazionale Paolo Borsellino. Il Maresciallo Andrea Marino valoroso cittadino oppidese distintosi per i suoi nobilissimi ideali, per essere un professionista integerrimo e un servitore indefesso dello Stato”, questo dunque l’attestato di stima degli amministratori locali nei confronti del Comandante Andrea Marino.“Ammirati dal coraggio e dalla professionalità che animano il suo agire,dall’impegno e dalla serietà che esprime nel suo ruolo, svolto con un’immagine di assoluta normalità e sobrietà. – ha spiegato Domenico Giannetta, riprendendo la motivazione che ha spinto la Commissione giudicatrice ad assegnare l’importantissimo premio nazionale al Comandante della Stazione di Oppido – Abbiamo voluto rendere omaggio al Maresciallo Marino attestando pubblicamente tutto il nostro orgoglio nel vedere un cittadino oppidese essere riconosciuto come modello di legalità e di impegno civile. ”