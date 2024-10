Oppido Mamertina, presentata la terza edizione della Gimkana

Nell’accogliente sala Consiliare del Palazzo Municipale di Oppido Mamertina, alla presenza del consigliere regionale con delega allo sport, onorevole Giovanni Nucera, del locale primo cittadino dottor Domenico Giannetta, del vice sindaco avvocato Vincenzo Barca e del presidente dell’Associazione “Oppido Mamertina Racing” Salvatore Lipari, nel corso di una conferenza stampa moderata dal giornalista Demetrio Calluso sono stati resi noti i particolari dell’intera manifestazione che prenderà il via nel pomeriggio di venerdì 29 Dicembre con le prove libere (dalle ore 14 alle ore 18) per chiudersi nella giornata di sabato 30 con la gara vera e propria (dalle 8.30 sino alle 18; seguiranno le premiazioni dei primi tre piloti di ogni categoria e dei primi cinque della classifica assoluta).

Prevista la partecipazione di un gran numero di piloti provenienti dall’intera Calabria ed anche dalla vicina Sicilia. Piloti che si cimenteranno nello splendido percorso di gara tracciato in Piazza Umberto I° con un massimo di cinque prove cadauno.

“Noi rivolgiamo il nostro sguardo –ha affermato il delegato allo sport regionale, onorevole Giovanni Nucera- a queste belle iniziative. Stiamo lavorando insieme al presidente Oliverio affinché non sia la politica a decidere il futuro dello sport bensì le federazioni e le associazioni sportive. Sono loro che devono dettarci le linee guida. Per questo motivo ascolteremo tutte le federazioni e le associazioni presenti sul territorio calabrese ed agiremo di conseguenza”.

Da uomo di sport, ancor prima che da delegato regionale, l’onorevole Giovanni Nucera si è soffermato sull’importanza delle varie discipline sportive nella vita quotidiana dei giovani e di quello che sta attuando a livello Regione Calabria.

Anche il sindaco di Oppido Mamertina, dottor Domenico Giannetta ha rimarcato l’importanza dello sport: “Non posso che fare i complimenti all’Associazione del Mamertina Racing ed al suo presidente Lipari. In questo 2017 che sta per concludersi hanno allestito due belle manifestazioni come lo slalom svoltosi nel mese di Settembre e questa gimkana in programma venerdì e sabato. Mi trovo in piena sintonia con l’onorevole Nucera per quello che concerne il futuro dello sport. Devono essere le associazione e le federazioni sportive a tracciare le basi”.

Soddisfatto, e non poteva essere altrimenti, il massimo esponete dell’associazione organizzatrice l’iniziativa ovvero il presidente del Mamertina Racing, Salvatore Lipari: “Desidero ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per l’allestimento della gara. Ringrazio altresì l’onorevole Giovanni Nucera ed il sindaco di Oppido Giannetta per il loro supporto. Una manifestazione per la quale prevediamo un grande afflusso di piloti e di semplici appassionati che si assieperanno ai bordi del tracciato di gara reso sicuro dai nostri associati sotto la supervisione dello specializzato team Condina. Subito dopo la premiazione vi saranno delle sorprese a partire dai canti e balli tradizionali del Natale”.