Oppido Mamertina: “Priest, Sisters and Lays live” in onore di Maria S.S. Annunziata. Il Sindaco al Vescovo: “Rendiamolo un appuntamento annuale!”.

Preti, suore, diaconi, cori parrocchiali, cori polifonici, cantanti professionisti, giovanissime promesse musicali, pianisti e addirittura S.E. il Vescovo Francesco Milito sono stati i protagonisti dello spettacolo dal titolo “Priest, Sisters and Lays live” creato ad hoc nella magnificenza della monumentale Piazza Umberto I di Oppido Mamertina per festeggiare la Patrona della Diocesi Oppido-Palmi Maria S.S. Annunziata.In migliaia hanno assistito ad un susseguirsi di esibizioni canore, performances musicali e coreografie che hanno dato vita, per oltre tre ore, ad uno spettacolo coinvolgente ed a tratti esilarante.Durante la serata, ideata e fortemente voluta dal Vescovo Francesco Milito, si sono alternati momenti di musica ad altri di sorprendente ilarità, sapientemente orchestrati da Domenico Gareri, presentatore di TeleRadio Padre Pio, che ha condotto magistralmente la serata, curata in ogni dettaglio seminarista Domenico Lando, direttore artistico della rassegna musicale.All’evento ha preso parte anche il Sindaco di Oppido Mamertina Domenico Giannetta che ha colto l’occasione dei ringraziamenti finali per sottolineare l’importanza della manifestazione ideata dall’istituzione ecclesiale, con la collaborazione dell’Amministrazione comunale, sia sotto il profilo squisitamente artistico, per i numerosi talenti emersi, sia sotto il profilo del messaggio che l’evento è riuscito a trasmettere alla comunità oppidese ed a tutta la Diocesi. “Oppido Mamertina ha dimostrato ancora una volta come il connubio tra le istituzioni politiche, civili, militari e religiose sia saldo e costruttivo – ha dichiarato il Sindaco – e che le stesse vivano in un clima di armonia e di comunione, all’interno del quale ci si aiuta a vicenda per raggiungere sinergicamente i nobili fini che esse si propongono”. A conferma di ciò, il Sindaco Giannetta ha proposto al Vescovo Milito di rendere questo spettacolo un appuntamento annuale fisso, magari modulato in due serate, posto che il palinsesto presentato al pubblico ha registrato un tale entusiasmo da lasciare presagire che il successo della prima edizione verrà confermato anche il prossimo anno, e magari all’interno del contesto della Diocesi potranno esibirsi anche nuovi talenti.Lo spettacolo sarà riproposto in versione integrale su TeleRadio Padre Pio, canale 145 del digitale terrestre, nella serata di domenica 17 agosto.