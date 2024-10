Festività Mariane: come far visita alla Madonna della Consolazione – FOTO

È una festa un po’ strana quella del 2020. L’aria settembrina non basta a ricordarci che l’estate è finita ed è ora di tornare alla vita di prima. Per i reggini, Festa Madonna segna il passaggio da una stagione all’altra e l’assenza di tutto ciò che solitamente la caratterizza, rende difficile accorgersi che il tempo è arrivato.

Il Covid, che prima ci ha costretto a stare in casa e rinunciare a tutto, al lavoro, alla scuola, ai nostri affetti più cari, alla libertà in favore della sicurezza nostra e altrui, ci ha privato anche di una delle più antiche tradizioni della nostra città.

Settembre per Reggio Calabria è sinonimo di festa, 4 giorni dedicati alla patrona Maria Madonna della Consolazione. Per rispettare le norme anti-contagio e prevenire situazioni tragiche, per il 2020, si è deciso di ridurre al minimo gli assembramenti. Dunque via la processione, via l’esposizione del Quadro in piazza e lo stesso anche per la parte “civile” delle festività mariane. Le giostre non sono mai state in considerazione, così come i giochi di fuoco che, solitamente, chiudono la festa. Le bancarelle invece, sono state cancellate a ridosso del montaggio, in seguito alla decisione dell’ASP.

Fortunatamente, però i reggini potranno far visita alla Sacra Effigie durante la sua permanenza in Cattedrale.

In piazza Duomo non mancano le luci della festa, ma il percorso per chi arriva e vuole entrare per una breve visita o per ascoltare la Sacra Messa è tracciato da nastri e transenne. Sono i portatori, che quest’anno hanno visto ‘strappato’ il loro ruolo, ad occuparsi del contingentamento degli ingressi in Chiesa. La segnaletica orizzontale disegna il percorso da compiere fino al Quadro. Previsto anche un passaggio alternativo per i disabili. Tutte le misure adottate per l’occasione sembrano proprio voler dire: “Tutti devono poter salutare la Patrona”.

Si entra muniti di mascherina e l’uscita è differenziata dall’ingresso. Il Duomo verrà chiuso dalle 13:00 alle 15:30 per le operazioni di sanificazione.

Finita la festa, sarà possibile far visita alla Madonna della Consolazione.

Di seguito gli orari delle messe dal 16 settembre al 21 novembre:

Sabato

06:30; 08:00; 09:30; 10:30; 17:00; 19:00.

Domenica

07:30; 09:30; 11:00; 17:00; 19:00.

Feriale

07:30; 09:00; 10:30; 19:00/18:00.