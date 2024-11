Orchestra Jazz del Conservatorio “Francesco Cilea” sul Lungomare

La stagione concertistica del Conservatorio di Musica “F. Cilea” di Reggio Calabria si arricchisce di un importante evento musicale che avrà luogo venerdì 16 ottobre 2015 alle ore 18:30 presso uno dei siti archeologici cittadini di maggior pregio: le Mura Greche sul Lungomare Falcomatà, aperte al pubblico per l’occasione. Il concerto jazz, fortemente voluto dal Presidente Dott.ssa De Blasio e dal Direttore M° Barillà nasce nel segno della collaborazione costante tra l’Istituzione e il Comune di Reggio Calabria, nella persona del Sindaco Avv. Giuseppe Falcomatà che ha colto con grande entusiasmo la proposta venuta dal Conservatorio, che si veste di una doppia valenza: la valorizzazione di uno dei luoghi simbolici della città e la presentazione alla città di un concerto di levatura internazionale. Si esibirà infatti un entusiasmante quintetto formato dai docenti del Dipartimento jazz del Conservatorio: Paolo Passalacqua, Davide Ragazzoni e Angelo Lazzeri, jazzisti affermati nel panorama internazionale, e due musicisti Lituani, Algis Kilis e Paulius Stonkus, docenti dell’Università di Klaipeda. Il programma della serata prevede la presentazione di celebri brani della tradizione afroamericana, conosciuti ed apprezzati dal pubblico per essere stati colonne sonore di film e musical, di autori quali le coppie d’assi Rodgers & Hart, George e Ira Gershwin fino a compositori più moderni come Joe Zawinul. Aprirà il concerto la splendida cantante lituana Giedrė Zeicaitė accompagnata dal quintetto formato da : Algis Kilis al sax, Paolo Passalacqua al pianoforte, Angelo Lazzeri alla chitarra, Paulius Stonkus al basso e Davide Ragazzoni alla batteria.