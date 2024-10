Musicista reggina nell’orchestra nazionale Sinopoli

Diffondere i valori di solidarietà e inclusione attraverso un linguaggio suggestivo e universale, quello della musica, che unisce giovani talenti di ogni latitudine. Un’esperienza umana e formativa testata dalla clarinettista in erba nostrana Federica Macheda, selezionata tra la rosa dei prodigi dell’Orchestra Giovanile dello Stretto confluiti nell’Orchestra Giovanile Nazionale Giuseppe Sinopoli.

Una reggina nell’orchestra nazionale Sinopoli

Un progetto nato dall’intento di offrire a promettenti ragazzi la possibilità di coltivare il proprio talento, sperimentando a titolo gratuito la pratica della musica d’insieme e condividendo il palco con artisti di caratura internazionale. Un percorso di crescita e di comunione d’intenti saggiato, lo scorso venerdì 22 aprile, con l’evento benefico “Unirsi per servire – i giovani al servizio della comunità”, in scena nel suggestivo Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania. La manifestazione, patrocinata dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei Deputati, dalla Presidenza della Regione Siciliana e dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, incentrata sull’impegno a favore dei giovani detenuti dell’IPM “Bicocca” per divulgare i principi di solidarietà e sussidiarietà intesi come azioni concrete a servizio della comunità, è stato solo il tassello di un ricco iter formativo che ha coinvolto ragazzi provenienti dalle formazioni che hanno aderito al Sistema Orchestre Giovanili.

«Per noi Orchestra Giovanile dello Stretto il fatto che una nostra ragazza, Federica Macheda sia stata selezionata come componente dell’Orchestra Nazionale Giuseppe Sinopoli è motivo di grande orgoglio – commenta Alessandro Monorchio, Direttore artistico dell’Orchestra reggina – Quest’avventura costituisce uno stimolo per tutti gli altri ragazzi, che si sentono incoraggiati nel perseguire il sogno di poter un domani prendere parte a concerti così prestigiosi».

Tappa indimenticabile quella catanese, in cui l’Orchestra Giovanile Nazionale Giuseppe Sinopoli, diretta per l’occasione dalla perizia artistica del Maestro Carla Delfrate, ha dato prova di come la musica sia innanzitutto gioia e magica condivisione con i brani di Haydn e di Mozart. Ensemble da brividi, siglati anche dall’emozionante concerto per violino e orchestra K218 di Giuseppe Gibboni solista, violinista prodigio, fregiato nel 2021 dal 56° Premio internazionale Paganini di Genova, uno dei più importanti riconoscimenti violinistici mondiali.

Un cammino all’insegna della buona musica che proseguirà il prossimo 22 agosto al Teatro Amintore Galli di Rimini, all’interno della 43°esima edizione del “Meeting per l’amicizia dei popoli”, dedicata al tema “Una passione per l’uomo”. I giovani talenti dell’Orchestra Giovanile Nazionale Giuseppe Sinopoli avranno, infatti, l’opportunità di ammirare dal vivo il carisma senza confini del violoncellista palermitano Giovanni Sollima e avranno l’onore di calcare il palco assieme a lui.