Reggio, chiuse due scuole per urgente derattizzazione: l’ordinanza del Sindaco

Non c’è pace per le scuole a Reggio Calabria. Nella giornata di oggi, infatti, è stata pubblicata l’ordinanza sindacale n. 93, attraverso la quale il sindaco Falcomatà ha disposto la sospensione delle attività didattiche nei plessi scolastici “Collodi” ed “Ex Larizza-Scopelliti”, entrambi parte dell’Istituto Comprensivo “Galluppi-Collodi-Bevacqua-Alvaro-G. Scopelliti”.

Nei giorni scorsi il plesso “Ex Larizza” era già stato oggetto, di un atto vandalico da parte di ignoti, che avevano distrutto i bagni destinati a docenti e alunni. Il Comune era prontamente intervenuto per rimediare ai danni, ripristinando le strutture e garantendo così la fruibilità degli spazi per il personale e gli studenti.

La chiusura per il Collodi e l’ex Larizza è prevista per lunedì 7 ottobre 2024, e si è resa necessaria a causa di un intervento urgente di derattizzazione e disinfezione nei locali interni ed esterni delle due scuole.

La decisione è stata presa in seguito alla segnalazione del dirigente scolastico, che aveva evidenziato la presenza di ratti all’interno degli edifici, sollecitando così un intervento tempestivo per garantire condizioni igienico-sanitarie ottimali. L’operazione, già avviata il 4 ottobre, si concluderà il 7 ottobre, permettendo il regolare ripristino delle attività nei giorni successivi.