Reggio, atto vandalico a scuola: le precisazioni della dirigente scolastica Labate

"Intervento del Comune tempestivo ma è avvenuto il giorno successivo a quello in cui è stata inoltrata la segnalazione" la nota

Quella che segue è la nota stampa della Prof.ssa Adriana Labate, Dirigente scolastica dell’I.C. Galluppi Collodi Bevacqua Alvaro Giudice Scopelliti.

Si ringrazia il Comune, nella persona dell’Assessore Briante, per l’intervento che ha consentito di ripristinare la funzionalità dei servizi igienici del plesso Giudice Scopelliti (già Larizza), vandalizzato con l’asportazione delle rubinetterie e la rottura dei sanitari in ben 5 bagni dell’edificio;

Ciò detto, appare opportuno precisare quanto appresso:

la scoperta dell’atto vandalico è avvenuta, da parte dei collaboratori scolastici, alle ore 7:30 di lunedì 23 u.s. e immediatamente sono stati avvisati gli Organi di Polizia, che sono intervenuti per effettuare i rilievi di rito attraverso la sezione di Polizia Scientifica;

u.s. e immediatamente sono stati avvisati gli Organi di Polizia, che sono intervenuti per effettuare i rilievi di rito attraverso la sezione di Polizia Scientifica; esaurite le suddette formalità si è provveduto ad avvisare l’Amministrazione comunale cui è stata indirizzata una richiesta di ripristino dei servizi igienici, essenziale per potere arginare il disagio degli studenti e del personale.

Ciò avveniva al termine delle attività didattiche, ovvero poco dopo le ore 14:00 di lunedì 23 settembre u.s.; quindi l’intervento del Comune è stato indubbiamente tempestivo ma è avvenuto il giorno successivo a quello in cui è stata inoltrata la segnalazione ed è perciò inesatto quanto affermato dall’Assessore quando asserisce, stando a ciò che è stato riportato dal giornalista di Citynow, di avere ricevuto la suddetta segnalazione martedì 24 e di essersi immediatamente recata presso i locali interessati dall’atto vandalico, peraltro senza avvisare la scrivente, che avrebbe potuto meglio illustrarle la situazione anche in relazione ad altre significative emergenze e criticità.

Tanto era giusto precisare per amor di verità.