In arrivo l'ordinanza del Ministro Speranza: la Calabria resta zona arancione

Nessun miglioramento, ma neanche peggioramento per la Calabria che rimane, per questa settimana, ancora in zona arancione

Niente zona rossa, al momento, per la Calabria. Lo ha stabilito, secondo quanto riportato da Ansa, il ministro della salute. Sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, Roberto Speranza firmerà, nelle prossime ore, la nuova ordinanza che entrerà in vigore a partire da domenica 17 gennaio.

Calabria zona arancione

Nonostante le "voci di corridoio" dei giorni scorsi, che vedevano la Calabria balzare in zona rossa, i dati non sarebbero così preoccupanti da far scattare ulteriori restrizioni. Per questa settimana, dunque, le attività all'interno della Regione rimangono invariate, almeno fino alla prossima ordinanza.

La Regione meridionale, però, non è più una delle poche ad essere "marchiata" con il segno arancione, così come avvenuto pochi giorni fa quando quasi tutta la Penisola era dipinta di giallo. A farle compagnia ci sono anche: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D'Aosta, Emilia-Romagna e Veneto.

Regioni in zona rossa

Diventano "zona rossa": la provincia autonoma di Bolzano, Lombardia e Sicilia.

Regioni in zona gialla

La Campania insieme ad altre 5 regioni/PA restano in fascia gialla. Sono Sardegna, Basilicata, Toscana, Provincia Autonoma di Trento, Molise.