Reggio, 'Io Dono..Tu Vivi': premiati gli studenti per il concorso AIDO 'Salvatore Versace'

“Io Dono…Tu Vivi”. Si tratta di uno slogan davvero efficace adottato dall’AIDO (Associazione italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) per il concorso “Salvatore Versace” rivolto a tutti gli studenti reggini delle scuole di ogni ordine e grado riguardo il tema della donazione.

Il concorso, patrocinato dall’Ordine dei medici della provincia di Reggio Calabria, assieme ad altri importanti partner, si è concluso attraverso una partecipata cerimonia di premiazione, svoltasi nell’auditorium dell’Ordine dei medici, rivolta agli studenti vincitori, capaci di elaborare alcuni spot inediti sul tema della donazione della durata massima di novanta secondi.

I saluti delle autorità civili e religiose, gli interventi dei vari docenti scolastici e dei docenti referenti delle numerose scuole che hanno partecipato al concorso, oltre a diverse e significative testimonianze, hanno preceduto la visione degli spot e la premiazione dei vincitori.

Ha affermato il Presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Reggio, dottore Pasquale Veneziano:

“Penso che il problema della donazione sia una cosa estremamente importante e noi in Calabria, così come viene certificato dai dati ufficiali, siamo piuttosto indietro rispetto a questo tema. Occorre, quindi, stimolare la cultura della donazione e per fare questo è importante, direi fondamentale, incidere significativamente nel mondo della scuola. C’è bisogno che i ragazzi, fin dall’età scolare, capiscano che donare è un atto d’amore estremamente importante in quanto consente a persone molto sofferenti e destinate a morire di poter vivere con attività quotidiane pressoché normali. A tal proposito la corretta educazione scolastica è fondamentale in tutti gli ambiti della nostra vita sociale”.

Per la dottoressa Anna Rosaria Federico, coordinatrice della Commissione Rapporti Ordine dei medici, Società e Volontariato, protagonista l’anno scorso della stipula di un protocollo d’intesa con Aido, approvato all’unanimità da tutti i consiglieri, si tratta di un percorso che porterà sicuramente i suoi frutti.

Ha sottolineato la dottoressa Federico:

Per il dottore Nicola Pavone, presidente dell’AIDO (Associazione italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule):

“Si tratta di una giornata importante perché grazie a questo tipo d’iniziative è possibile diffondere sempre più la cultura della donazione. I nostri ragazzi sono gli ambasciatori di questo tipo di cultura perché, anche se minorenni e non potendo in questa fase donare gli organi, possono in ogni caso sensibilizzare i loro genitori e parenti affinché non oppongano un rifiuto alla donazione. In Italia circa ottomila persone sono in attesa di un trapianto e per avere altrettanti donatori occorre l’assenso. Questo è lo spirito per cui noi abbiamo organizzato negli anni, compreso quest’ultimo, questa iniziativa nella scuole. Non sarà l’unica, ne proporremo delle altre nelle varie amministrazioni ed associazioni. C’è da aggiungere che questa ultima iniziativa ha avuto il patrocinio morale del Consiglio regionale della Calabria, della Città Metropolitana, del Comune di Reggio Calabria e di altri numerosi partner che sicuramente continueranno a collaborare con noi per diffondere la cultura della donazione”