Cuore rock e anima reggina, gli Ormasonöra presentano ‘Ci Sarai’: un inno al territorio

Un videoclip girato a Saline Joniche, un rock potente e una dichiarazione d’amore per il territorio

Una serata riservata, ma densa di energia e visione. La band reggina Ormasonöra ha presentato in anteprima, lo scorso lunedì, al Ciroma di Reggio Calabria, il videoclip del nuovo singolo “Ci Sarai”, tratto dal loro EP d’esordio. Un evento pensato per raccontare non solo un brano, ma un percorso artistico che intreccia musica e identità.

Girato interamente nella suggestiva cornice di Saline Joniche, il video rappresenta una scelta chiara: valorizzare il territorio, renderlo parte integrante del messaggio musicale.

“Crediamo nella musica inedita come veicolo di relazioni, cultura e fermento – hanno dichiarato i componenti del gruppo. Per questo motivo abbiamo preferito legare il nostro secondo video al territorio”.

Un rock che parla italiano

Gli Ormasonöra sono nati a Reggio Calabria nel 2023, ma la loro storia affonda le radici in anni di esperienza e passione. Il progetto unisce cinque musicisti già noti nella scena reggina, da Pietro Amore (voce storica dei Navicargo) a Francesco Donato (basso nei 38°Parallelo, Navicargo e Kastigo), da Carmelo Della Sorte (chitarra e presenza scenica consolidata) a Mario Aiello (batteria) e Elio Tomeo (voce e chitarra nei Kastigo).

Il loro è un hard rock cantato in italiano, diretto e senza compromessi. Un sound potente, ma attento alle sfumature. E soprattutto, un’identità chiara:

“La scena rock calabrese inedita esiste ed è viva. Si avverte solo il bisogno di fare rete”, affermano i membri della band.

Un primo EP, due video e tanta voglia di fare

Nel 2024 arriva l’EP d’esordio, tre brani che sintetizzano la visione musicale degli Ormasonöra. Dopo il primo videoclip, la band lancia ora “Ci Sarai”, un pezzo che punta dritto al cuore e che attraverso le immagini delle Saline racconta un senso di appartenenza e resistenza creativa.

La presentazione al Ciroma è stata solo un primo passo. Gli Ormasonöra sono pronti a portare il loro rock inedito nei club, nei festival, ovunque ci sia voglia di musica vera. E Reggio Calabria, ancora una volta, si conferma terra fertile per chi ha il coraggio di creare.