Oro per le ginnaste della Virtus Reggio alle Finali Nazionali di Ginnastica Ritmica

Oro italiane per sei splendide ginnastine della Virtus Reggio alle Finali Nazionali di Ginnastica Ritmica asc, svoltesi presso il palazzetto dello sport di Santa Marinella(Roma- 23 Ottobre).

Le piccole promesse della Virtus, Marta Anghelone,Sofia Bottafava,Angela Cannistra’,Arianna Corrado,Gaia Fiore,Rachele Polimeni hanno conquistato la giuria vincendo il titolo Nazionale nella specialita “collettivo corpo libero “cat.esordienti. Sulle note della colonna sonora del film “Pinocchio”le giovanissime Virtussine hanno eseguito con grande sicurezza e piglio un collettivo di Ginnastica ritmica con elementi tecnici imposti e collaborazioni spettacolari.

Immensa felicità per le sei atlete al loro esordio in pedana e massima commozione e gioia sia da parte della tecnica Carmen Loprevite che del Vicepresidente Enzo Costantino che hanno accompagnato le bimbe in questa trasferta romana. I genitori, fieri e orgogliosi delle loro campionesse hanno accolto all’aeroporto squadra e dirigenti con esplosione di coriandoli e omaggio floreale, insieme alla tecnica Rina Albanese e il Presidente Rocco Loprevite, soddisfatti dell’ottimo lavoro svolto e del prezioso risultato.