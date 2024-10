É reggino! Oscar il neon artist più giovane d’Italia

La soffiatura del neon è un’arte tramandata da oltre 100 anni.

A Reggio Calabria, nella punta estrema dello stivale, c’è chi attratto da luci, forme e colori, ha voluto imparare dal Maestro Umberto Orizzonte questo particolare metodo di lavorazione della luce.

Nell’impresa di famiglia Kreativo Insegne e Soluzioni (sita a Catona RC), modellando appositi tubi in vetro, inserendo al loro interno miscele di gas nobili,utilizzando specifici macchinari e calcolando il corretto voltaggio, Oscar Alecci (segnalato dall’azienda F/ART come soffiatore più giovane d’Italia nel 2017) dà vita a lampade artistiche con forme e colori creando scritte e pezzi di arredamento unici, proprio perchè lavorati artigianalmente.

Nonostante la giovane età di 23 anni, quest’arte ha già dato ad Oscar tante soddisfazioni, tant’è che il bacino di utenza dell’azienda si è esteso sempre più, fino a ricevere continue richieste di lavori al neon soffiato anche da fuori regione.

Oscar confessa a malincuore di aver constatato che per via della scarsa conoscenza del neon (termine tecnico Lampada a Catodo Freddo), molti si illudono di sostituirlo con i tanto chiacchierati LED.

Questi ultimi non sono altro che una striscia di diodi luminosi puntiformi che non hanno una luce uniforme e continua come quella del neon.

La durata e la qualità dei LED è decisamente inferiore al neon soffiato,si parla di pochissimi anni oltre alla formazione di antiestetici buchi dovuti allo spegnimento dei singoli spot luminosi. Dall’altro lato invece non sono rari i casi di insegne al Neon installate all’esterno e sottoposte alle intemperie in ambienti con temperature rigide o molto calde, che funzionano da oltre 50 anni (la lampada a catodo freddo più longeva ha quasi raggiunto gli 80 anni di funzionamento in una caffetteria di Los Angeles).

MODA SENZA TEMPO

Oggi il neon è tornato in voga sia nel settore commerciale che nell’utilizzo privato. Sono centinaia le attività che richiedono ad Oscar un’insegna creata artigianalmente e che duri nel tempo; vi sono anche tanti amanti dell’interior design che non possono rinunciare ad un accessorio d’arredo, d’effetto e unico.

“In questi anni ho prodotto veramente innumerevoli insegne. Le persone ci scelgono perchè offriamo un servizio a 360°: dalla creazione all’installazione, alla manutenzione. I componenti d’arredo sono ancora un po’ sconosciuti a Reggio e nella regione in generale, ma mi è capitato di portare a termine lavori veramente magnifici, spero un giorno di potermi dedicare interamente a questo particolare settore”.

Da Amici a X Factor, in pubblicità televisive, nella casa e al matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni: forse non l’avete mai notato ma, ognuno di questi ambienti ha un Neon personalizzato che dona quel pizzico di luminosità ed innovazione che rende perfetta ogni location.

Dalle scritte alle cornici, passando per gli oggetti più disparati, la cosa bella del neon è che posizionato con gusto si trasforma e si crea un piacevole ambiente.

Il lavoro porta spesso Oscar fuori città per fiere e corsi d’aggiornamento ed è proprio cosi che ha cominciato a far parlare di sé e dell’azienda di famiglia situata nella periferia nord di Reggio, nel quartiere di Catona.

“Quello del soffiatore è un lavoro che richiede tanta dedizione ed estrema precisione. La particolarità è che ogni pezzo è fatto a mano e di conseguenza unico con una propria storia, non ce ne sarà mai uno identico”.

INFO UTILI

Kreativo Insegne e Soluzioni realizza insegne e lampade artistiche al neon (e non solo), dalle più semplici alle più importanti ed elaborate, e si dedica anche alla stampa digitale e gadget personalizzati.

Indirizzo: Via dei Garibaldini n.126, Catona (RC)

Facebook

Instagram

Video