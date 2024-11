Ossessionati dalle griffe? Aiuta la ricerca con i profilattici Louis Vuitton

di Alessandro Sica – I vostri partner sono ossessionati dalle griffe ?Nessun problema , potete soddisfare il loro bisogno di non rinunciare sempre e comunque a quel tocco glamour che ricercano , anche nelle situazioni più intime .Il designer Ceco Irakli Kirizia ha deciso di realizzare, naturalmente in ‘ limited edition’ , i profilattici Louis Vuitton , per un’iniziativa benefica a favore della ricerca sull’Aids durante il World Aids Day.Il profilattico L.V. è in lattice marrone, il colore classico della maison, con il marchio stampato su tutta la lunghezza del preservativo ed è contenuto in una busta sempre marrone con il famoso logo dorato. Il costo è di 68 dollari, 53 euro circa.La spesa (usa e getta) non è di sicuro delle più abbordabili , ma per chi vuole praticare sesso protetto ed essere sempre alla moda può essere la soluzione vincente, senza considerare magari che i ‘fashion victim’ cadranno ai vostri piedi.