All’Osteria 79 arriva anche la musica live con Valentina Balistreri

Accogliere l’arte in tutte le sue forme. È questo l’obiettivo che il gestore dell’Osteria 79 si è proposto di raggiungere subito dopo l’apertura post Covid-19.

La proposta culinaria

Il locale di San Gregorio, è molto legato alla tradizione culinaria calabrese ma, allo stesso tempo, non tralascia l’innovatività. Il menù, in costante aggiornamento, è composto da mix di sapori molto particolari che, di certo, incontreranno il consenso dei vostri palati. Una fusione tra pietanze caserecce e cibi gourmet.

La specialità dell’Osteria è senza dubbio la carne ma, su prenotazione, sarà possibile anche scegliere di gustare delle cene a base di pesce. Pinsa romana, primi e secondi piatti, pane appena sfornato, lo chef Massimiliano Falcone propone, ogni giorno, grandi novità che rendono gli avventori ancora più desiderosi di tornare all’Osteria.

Ciò che, invece, rimane invariato è la qualità delle materie prime impiegate in cucina, attentamente selezionate per offrire a reggini e turisti pasti indimenticabili.

La musica in terrazza

Con l’arrivo della bella stagione ed anche per rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza, l’Osteria ha pensato di trasferirsi in terrazza per una cena musicale. Dopo il successo della “Cena d’arte“, ecco arrivare un nuovo imperdibile evento.

L’appuntamento è per il 31 luglio. A partire dalle ore 22:00 la serata degli ospiti dell’Osteria sarà allietata dalla presenza di Valentina Balistreri. Palermitana, ormai reggina d’adozione, Valentina vi farà viaggiare, con la sua voce, attraverso la musica popolare creando un’atmosfera piacevole.

Per l’occasione gli avventori potranno ordinare tutto ciò che vorranno semplicemente sfogliando il menù.

N.B. È gradita prenotazione 3477780592

Maggiori informazioni

Via Nazionale San Gregorio, 30/B a Reggio Calabria.

Visita la pagina Facebook