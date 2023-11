Conclusa l'ottava tappa del campionato ASC Padel Open. I risultati

Domenica 26 novembre presso la struttura RC Padel Academy, ubicata all’Hotel Apan, si è svolta l’ottava tappa del Campionato di Padel Asc Open maschile.

La finale è stata contesa tra Alejo Di Pietro e Francesco Gregorace contro Antonino Gitto e Nanni Vavalà ed ha visto primeggiare proprio questi ultimi.

È stata una giornata appassionante, scandita al ritmo dei colpi di pallonetto e di smash, con partecipanti di altissimo livello che hanno infiammato il folto pubblico presente.

Tra le coppie di padelisti, una menzione particolare è rivolta a quelle provenienti dal territorio Catanzarese e Vibonese, alle quali va uno speciale ringraziamento da parte del Comitato Tecnico ASC Padel e di tutta la ASC Reggio Calabria per il livello tecnico e la passione mostrata.

“Anche se ancora non si è concluso, possiamo dire fermamente che è stato un Campionato veramente entusiasmante” affermano i Responsabili ASC Padel, Antonio Turiano e Pietro Pirrello. “La pausa estiva ha comportato ancora più foga negli atleti partecipanti che, visto l’alto livello tecnico in campo, di certo hanno approfittato della parentesi di campionato per allenarsi e migliorare le loro performance. Dobbiamo fare un particolare ringraziamento per l’ospitalità a Tato Amaddeo e Andrea Fosso, attenti e disponibili ad ogni richiesta, così permettendo la perfetta riuscita dell’evento. Ma ci teniamo, ancor di più, a ringraziare tutti gli Sponsor che hanno creduto nella nostra iniziativa ed organizzazione, senza i quali non saremmo riusciti a raggiungere gli obiettivi prefissati. I partner Amaddeo Partner Industriali, 2F Motors, Frankie Fermata Gastronomica, Funky Drop e Bridge sono stati determinanti per far sì che il CAMPIONATO ASC “PADEL” OPEN 2023 abbia avuto il successo meritato…ed ancora non è finito“.

Ed infatti, già è tutto pronto per il prossimo 17 dicembre, con la proclamazione dei vincitori della nona tappa del Campionato ASC “PADEL” OPEN 2023 e la possibilità di continuare ad accumulare ranking ASC.

Attualmente i migliori tra i papabili della vittoria del ranking ASC sono Demetrio Giordano e Pietro Pirrello, ma ancora la “partita non è chiusa”, essendoci ben altri padelisti in lizza e che hanno accumulato alti punteggi.

Ghiotti i premi in palio tra cui dei buoni Amazon e le Birre Artigianali Funky Drop.

Ancora ultimi giorni per iscriversi alla nona tappa del Campionato di Padel ASC Reggio Calabria, organizzato all’interno della splendida struttura sportiva di Pietrastorta, ovviamente affiliata ASC.

Per informazioni visita la pagina Facebook ed Instagram “ASC Reggio Calabria” o la pagina Instagram dedicata Padel asc_padel_rc, oppure scrivi a [email protected], contatta ASC al 393281722070 o il responsabile Padel al 3272019100.