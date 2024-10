“Paesaggi della legalità”: in Sila una giornata di educazione alla legalità ambientale

L’Arma dei Carabinieri e Il Touring Club Italiano hanno firmato un Protocollo di Intesa per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente e, in particolare, delle 130 Riserve Naturali dello Stato gestite da quest’anno dai Carabinieri Forestali.

La collaborazione tra i due storici enti prevede una serie di attività sul territorio italiano, la prima delle quali “Paesaggi della Legalità”, una giornata di educazione alla legalità ambientale che si svolgerà presso la Riserva Naturale Statale di Cupone (CS) venerdì 27 ottobre e che vedrà coinvolti attivamente centinaia di studenti delle scuole medie e superiori della provincia di Cosenza.

L’Arma dei Carabinieri e il Touring Club, inoltre, hanno collaborato per la realizzazione del volume “Custodi della Natura – Un viaggio lungo un secolo nelle aree protette dello Stato” che sarà distribuito gratuitamente. Infine, nel 2018 è prevista la realizzazione e pubblicazione della prima guida Verde Touring dedicata alla scoperta delle 130 Riserve Naturali dello Stato gestite dai Carabinieri Forestali, edita dal Touring e realizzata con la collaborazione dell’Arma dei Carabinieri.

“Siamo orgogliosi di poter collaborare con un attore istituzionale storico e di grande prestigio come l’Arma dei Carabinieri – afferma Franco Iseppi, Presidente del Touring Club Italiano. Insieme abbiamo in previsione azioni concrete a favore della valorizzazione del nostro patrimonio ambientale, agroalimentare, paesaggistico e culturale. Il Touring Club nel proprio Statuto ha fin dalle origini nel 1894 tra i propri obiettivi la tutela di un corretto godimento dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e delle identità plurali italiane e questa nuova importante collaborazione si inserisce in modo coerente nella nostra storia.”

Il Touring Club Italiano è un’associazione privata senza scopo di lucro che si impegna per uno sviluppo di qualità del turismo, del tempo libero e dell’accoglienza come occasioni di evoluzione personale e collettiva, in termini culturali, sociali ed economici, secondo principi di sostenibilità e collaborazione.

Da più di 120 anni il Touring Club Italiano è in viaggio per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e tutelare le meraviglie d’Italia. È il viaggio di una comunità di persone che vivono il territorio come un bene prezioso da proteggere e trovano nel turismo uno strumento di crescita anche personale.

27 ottobre 2017 nella Riserva Naturale Statale del Cupone (CS), Carabinieri Forestali e Touring Club Italia insieme agli studenti per vivere la Natura con rispetto e consapevolezza

PROGRAMMA

Incontro presso il Centro Visita Cupone, Spezzano della Sila (CS).

Ore 8:45 – Arrivo degli studenti presso la Riserva. Accoglienza da parte del personale dei Reparti Carabinieri Biodiversità di Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Potenza e Martina Franca.

Ore 9:15 – Inizio attività di educazione ambientale, gli studenti divisi in 18 gruppi seguiranno i percorsi nella Riserva partecipando, nelle 4 postazioni, a diversi laboratori: Fauna selvatica, a cura del Reparto di Reggio Calabria, La cucina del bosco, Reparto di Potenza, Energie rinnovabili, Reparto di Martina Franca e Biodiversità degli ecosistemi Silani del Reparto di Catanzaro.

Ore 11:00 – Gli studenti gustano la propria “Merenda del bosco”, preparata seguendo le indicazioni fornite duranti gli incontri scolastici dagli interpreti della Natura dei Carabinieri Forestali.

Ore 11:15 – Presentazione del Progetto da parte del Comandante del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità Raffaele MANICONE.

Saluti:

– Console Regione Calabria del Touring Club Italia Domenico CAPPELLANO,

– Provveditore agli studi di Cosenza Luciano GRECO,

– Vicario Episcopale della diocesi di Cosenza Bisignano Don Giacomo TUOTO,

– Direttore dell’Ente Parco della Sila Giuseppe LUZZI.

Ore 11:45 – Breve intermezzo musicale a cura degli studenti dell’I.S. F.lli Bandiera di San Giovanni in Fiore.

Ore 11:55 – Proiezione dei primi classificati fra i video prodotti dagli studenti, premiazione degli Istituti partecipanti al progetto e dei primi 3 video.

Ore 12:45 – Conclusioni del Comandante del Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi Davide DE LAURENTIS, e rientro degli studenti alle proprie sedi scolastiche.

Fonte: Ufficio Stampa Touring Club Italiano