Poste: pagamento pensioni dicembre e nuove opportunità di prelievo a Reggio

Poste Italiane consiglia a tutti di recarsi a ritirare la pensione nelle ore pomeridiane o in tarda mattinata per ridurre i tempi di attesa

A partire da lunedì 2 dicembre 2024, tutte le pensioni del mese di dicembre saranno in pagamento presso i 163 uffici postali della provincia di Reggio Calabria. I pensionati che ricevono il pagamento tramite accredito su Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution potranno accedere alle proprie pensioni direttamente dal Postamat, senza necessità di recarsi allo sportello.

Nuove modalità di prelievo per i pensionati

Inoltre, grazie alla Carta di Debito associata ai conti o ai libretti, i titolari potranno prelevare in contante anche dai 110 ATM Postamat della provincia, con una maggiore comodità rispetto al tradizionale sportello. Questo servizio permette ai pensionati di evitare lunghe attese, riducendo al minimo il rischio di assembramenti negli uffici postali.

Polizza assicurativa gratuita per i pensionati

Una novità importante riguarda la polizza assicurativa gratuita che Poste Italiane offre ai possessori di Carta di Debito associata a conti e libretti o di Postepay Evolution. La polizza copre furti di contante avvenuti nelle due ore successive al prelievo effettuato, garantendo un risarcimento fino a 700 euro all’anno. Questo ulteriore servizio mira a offrire maggiore sicurezza e tranquillità ai pensionati durante le operazioni di prelievo.

Consigli per evitare affollamenti

Poste Italiane consiglia a tutti i pensionati di recarsi a ritirare la pensione nelle ore pomeridiane o in tarda mattinata, preferendo i giorni successivi al 2 dicembre, per evitare gli orari di punta e ridurre i tempi di attesa. L’azienda invita anche a utilizzare al massimo le nuove modalità di prelievo attraverso i Postamat, in modo da alleggerire la pressione sugli sportelli.