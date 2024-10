Paganese-Reggina: quanti saranno i tifosi amaranto al seguito?

Sempre e comunque al seguito della squadra, qualunque sia il risultato, qualunque sia la categoria. I tifosi amaranto saranno presenti anche a Pagani per una sfida che vede la Reggina alla ricerca della prima vittoria esterna stagionale, dopo i pareggi contro Francavilla, Bari e Ternana.

Non sarà compito semplice per i ragazzi amaranto, perchè il campo della Paganese è storicamente complicato ed anche per il buon momento di forma che attraversa la compagine di mister Erra.

479 i biglietti messi a disposizione per i tifosi ospiti e fino a qualche ora addietro erano stati superati i 100 acquistati, ma il numero è destinato a salire.

Leggi anche