Reggina, Toscano: ‘Questa volta sulla formazione non ho dubbi’

Consueto appuntamento pre gara tra il tecnico Toscano ed i giornalisti, il mister presenta Paganese-Reggina: “Secondo me in questo campionato non esistono partite facili. Non si può sottovalutare una gara del genere, ha la stessa importanza di quelle già giocate in trasferta, qui non si sottovalutano neppure gli allenamenti.

La Paganese l’ho vista e su quello che ho visto sto impostando la gara. Sono in un buon momento, credo possa essere una partita sporca, ma se invece sarà fluida saremo pronti comunque. Sulla formazione? Questa volta non ho dubbi.

Affrontiamo una squadra in salute che ha undici punti che non si fanno per caso, ma anche consapevoli della nostra forza. Indisponibili sono Bertoncini, Garufo, Doumbia, mentre ha recuperato Rubin, che con il Catania era in panchina per fare numero ma non stava bene. A prescindere dai moduli, bisogna metterci sempre anima e cuore, mi piace l’atmosfera che si sta creando anche tra la tifoseria, il gruppo, la società. I veri protagonisti sono alla fine i calciatori che scendono in campo ed è giusto che gli applausi siano per loro.

Tutto questo entusiasmo dobbiamo continuare ad alimentarlo e faremo di tutto affinchè ciò accada. Poi vincerà solo una formazione alla fine del campionato, ce la metteremo tutta, anche sapendo che incontreremo delle difficoltà.

Gli esoneri? E’ la cultura italiana che è sbagliata. Il lavoro di uno staff va valutato a 360 gradi, non è solo l’allenatore e ne approfitto per fare i complimenti ai miei collaboratori perchè stanno facendo un lavoro incredibile. Queste sono le valutazioni che deve fare una società, senza farsi condizionare dagli umori di una qualunque piazza”.

