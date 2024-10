PalaCalafiore, fumo dal tetto durante i lavori di manutenzione

Piccolo allarme oggi al PalaCalafiore durante i lavori di manutenzione. Dal tetto, forse per alcune coperture di catrame che gli addetti stavano ponendo, è uscito del fumo. Rinviata una gara giovanile che stava per iniziare, sui social è scattato l’allarme con alcuni utenti che hanno parlato di possibile rinvio per la partita della Viola (in programma domani) e il doppio concerto che Biagio Antonacci terrà proprio al PalaCalafiore il 16 e 17 gennaio.

La redazione di Citynow ha contattato l’amministrazione comunale, che ha assicurato che non c’è nessun rischio rinvio, i problemi occorsi sono stati di lieve entità. La gara della Viola e i due concerti si terranno regolarmente anche se per l’ok ufficiale si aspetterà un ulteriore controllo che verrà effettuato domattina.