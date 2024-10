A Palazzo Alvaro l’incontro con Ignazio Pandolfo

Si riempirà di suspense la sala della biblioteca Gilda Trisolini di Palazzo Corrado Alvaro di Reggio Calabria, mercoledì 7 marzo alle ore 17:30. Misteri e omicidi saranno, infatti, al centro dell’incontro, promosso congiuntamente dalla Città metropolitana reggina, dal circolo culturale Rhegium Julii, dall’associazione culturale per il Bene Sociale Biesse e dalla libreria Ave, con Ignazio Pandolfo, medico messinese con la passione per la scrittura e la letteratura, autore dei volumi “L’ospite oscuro – Il male non può essere ucciso” e “Il signore della menzogna” (Leone editore).

L’autore converserà con Mafalda Pollidori, docente di materie letterarie presso il liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria e socia del circolo Rhegium Julii.

L’iniziativa si aprirà con i saluti di Riccardo Mauro, vicesindaco Città metropolitana di Reggio Calabria, di Giuseppe Bova, presidente circolo Rhegium julii e di Bruna Siviglia, presidente associazione Biesse.

Fonte: Il Presidente – Pino Bova